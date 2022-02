Rosangela reclama de ser chamada apenas de ‘mulher de Sergio Moro’

Advogada usou as redes sociais para criticar a imprensa, utilizando um print de uma notícia

Arquivo/Estadão Conteúdo Ex-juiz Sergio Moro e a advogada Rosangela Moro



A advogada Rosangela Wolff Moro, esposa do ex-juiz e pré-candidato à presidência da República Sergio Moro (Podemos), usou as redes sociais na noite de sábado, 5, para criticar a imprensa por se referir a ela apenas como “mulher de Moro”. No Instagram, ela publicou um print de uma notícia da revista Veja na qual é citada dessa forma (veja abaixo). Na legenda, ela explicou: “Isso entristece. Cuidamos da casa, dos filhos, trabalhamos, pagamos boletos e tenho que ler isso? Meu nome: Rosangela Wolff Moro, casada – com muito orgulho – com Sergio, mas somos dois, unidos por laços de amor e respeito, mas somos 2. Nem ele me apresenta assim”. Na ‘bio’ do perfil da rede social, a advogada se descreve como “Casada com Sergio Moro, mãe, advogada”