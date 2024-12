Rui Costa pretende se encontrar com Lula após visita de Haddad

Expectativa é de que o chefe da Casa Civil viaje para São Paulo hoje e retorne a Brasília no mesmo dia, segundo a assessoria do ministro

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente Lula está em São Paulo desde a semana passada, após passar por uma cirurgia em decorrência de uma hemorragia intracraniana



Rui Costa embarca para São Paulo nesta segunda-feira (16), com o objetivo de se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente recebeu alta hospitalar no dia anterior, 15, e Rui deve retornar a Brasília ainda hoje, dependendo da agenda que terá na capital paulista. A expectativa é de que o chefe da Casa Civil viaje para São Paulo antes das 13h. “Ele retorna para Brasília ainda hoje. O horário do retorno dependerá do andamento da agenda na capital paulista”, afirmou a assessoria. Na manhã de hoje, Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Durante o encontro, Haddad apresentou um panorama detalhado sobre as iniciativas que estão sendo discutidas no Congresso, com ênfase na reforma tributária e em um pacote voltado para a contenção de despesas públicas. O presidente Lula está em São Paulo desde a semana passada, após passar por uma cirurgia em decorrência de uma hemorragia intracraniana, que foi diagnosticada após um acidente em sua residência em outubro. Ele foi submetido a uma craniotomia e a um procedimento endovascular para tratar a condição.

Após receber alta no domingo, Lula permanecerá em casa até a próxima quinta-feira, 19, para monitoramento de sua saúde.”Posso voltar a trabalhar normal”, disse o presidente em coletiva de imprensa.

