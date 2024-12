Lula fez apelo ao Congresso por aprovação de medidas fiscais, diz Haddad

Ministro concedeu entrevista coletiva após visitar o presidente, que continua em São Paulo após receber alta; segundo o chefe da Fazenda, iniciativas são essenciais para assegurar a solidez do arcabouço fiscal do país

Ricardo Stuckert/PR Durante sua internação, o presidente passou por uma cirurgia para a remoção de um coágulo cerebral



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo ao Congresso Nacional para que as propostas de medidas fiscais em discussão não percam sua eficácia. De acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que falou com jornalistas após encontrar o presidente em São Paulo, essas iniciativas são essenciais para assegurar a solidez do arcabouço fiscal do país e devem ser aprovadas para que o Orçamento de 2024 possa ser finalizado adequadamente. Recentemente, Lula recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, onde permaneceu internado por seis dias. Durante sua internação, o presidente passou por uma cirurgia para a remoção de um coágulo cerebral, procedimento que foi realizado com sucesso.

Enquanto Lula se recupera, a responsabilidade pelas discussões relacionadas ao pacote fiscal foi delegada a um grupo de ministros. Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Fernando Haddad e Jorge Messias (AGU)estão à frente das tratativa.

