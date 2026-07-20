Quaest: Lula é favorito para 55%, Flávio, para 25%

Pesquisa mostrou que a percepção de vitória do chefe do Executivo aumentou, enquanto a do senador caiu

Maior variação das percepções de vitória foi registrada entre a direita não bolsonarista

Pesquisa da Quaest divulgada nesta segunda-feira (20) mostrou que 55% dos entrevistados acreditam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será reeleito. Já a percepção de vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) caiu para 25%.

Na rodada de abril, 49% responderam crer na vitória do chefe do Executivo, enquanto 32% avaliavam que o senador seria eleito em outubro.

Entre a direita não bolsonarista, a percepção de vitória de Flávio caiu de 67% para 46%. Entre o grupo, o percentual dos que acreditam na reeleição de Lula aumentou de 19% para 31%.

Dos entrevistados bolsonaristas, na rodada de abril, 80% acreditavam que o senador venceria a disputa ao Palácio do Planalto. Agora, 72% creem na eleição de Flávio. Já a percepção de vitória de Lula aumentou de 9% para 15%.

Dos que se declaram “independentes”, na rodada de abril, o chefe do Executivo venceria para 43%. No levantamento de julho, a percepção de reeleição de Lula aumentou para 52%.

No mesmo grupo, diminuiu de 22% para 14% o percentual dos que acreditam em vitória de Flávio.

Entre a esquerda não lulista, a avaliação de reeleição do chefe do Executivo aumentou de 83% para 87%, enquanto a expectativa de vitória do senador se manteve em 5%.

Dos entrevistados lulistas, a confiança na reeleição de Lula caiu de 92% para 90%. A aposta na vitória de Flávio saiu de 2% para 3%.

De 10 a 13 de julho de 2026, o Instituto Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas por meio de entrevista presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 9 de julho de 2026 com número BR-07181/2026.