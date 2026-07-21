Real Time/Big Data: Lula empata tecnicamente com Flávio em eventual 2º turno

De acordo com a pesquisa divulgada nesta terça-feira (21), o presidente tem 45% contra 42% do senador; maior vantagem do petista é contra Renan Santos (Missão): 44% x 35%

Pesquisa Real Time/Big Data divulgada nesta terça-feira (21) aponta que o presidente Lula (PT) está tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa de segundo turno. O atual chefe do Executivo aparece com 45%, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 42%. O instituto responsável pelo levantamento informou que a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja os números de uma eventual disputa de 2º turno:

Lula: 45%;

45%; Flávio Bolsonaro: 42%;

42%; Nulo/Branco: 8%;

8%; Não sabe/Não respondeu: 5%;

A pesquisa divulgada nesta terça-feira também simulou outros cenários de segundo turno com Lula. Assim como na disputa com Flávio, o presidente aparece empatado tecnicamente com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). Segundo o levantamento, o petista tem 43% contra 44% do goiano. Nulo/Branco representa 8%, enquanto Não sabe/Não respondeu foi respondido por 5%.

Em relação ao ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula aparece na frente, com 44% contra 38% do mineiro. Já em uma eventual disputa contra Renan Santos (Missão) no segundo turno, o petista apresenta sua maior vantagem: 44% contra 35%.

Primeiro turno

A Real Time/Big Data também simulou um cenário para o primeiro turno. Na estimulada – quando os candidatos são apresentados ao entrevistado, Lula aparece na liderança tecnicamente, com 40% contra 33% de Flávio Bolsonaro, que aparece na sequência. Renan Santos se encontra na terceira posição com 9%, seguido por Caiado (7%) e Zema (2%).

A pesquisa Real Time Big Data realizou 2.000 entrevistas, entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-05864/2026.