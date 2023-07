Segurança de Janja será feita por 10 policiais federais

No governo anterior, segurança de Michelle Bolsonaro (PL) era responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI)

Reprodução/Twitter/@JanjaLula Primeira-dama contará, no total, com 50 equipes formadas por 10 policiais



A segurança da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, permanecerá sob o controle de policiais federais. No governo anterior, a segurança de Michelle Bolsonaro (PL) era responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A segurança de Janja contará, no total, com 50 policiais divididos em cinco equipes, com dez oficiais cada. O texto do decreto que deverá normatizar as regras, que ainda está em fase de elaboração, será enviado ao Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Até o momento, ainda não há definição sobre a segurança de Lu Alckmin, esposa do vice-presidente, Geraldo Alckmin.