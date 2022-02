Sem Alckmin, Kassab convida ex-tucano para disputar governo de SP

Prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth rompeu com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e apoiou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias tucanas

Claudio Vieira/Prefeitura de São José dos Campos Após romper com Doria, Felício Ramuth se filiou ao PSD no dia 18 de janeiro



O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, convidou o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth (PSD), para disputar a eleição para o governo do Estado de São Paulo, em outubro deste ano. O convite foi formalizado na noite desta segunda-feira, 7, durante visita do dirigente partidário à cidade do Vale do Paraíba. Ramuth deixou o PSDB no início deste ano e se filiou ao PSD no dia 18 de janeiro. Durante o processo de prévias, o gestor municipal rompeu com o governador de São Paulo, João Doria, e apoiou a campanha do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Kassab tinha como primeira intenção lançar o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin como candidato ao Palácio dos Bandeirantes, mas o plano do presidente nacional do PSD naufragou em razão da aproximação do agora ex-tucano, que já recebeu convites para se filiar ao PSB e ao Solidariedade, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aliados de Lula e entusiastas da chapa dizem que a aliança está “99% fechada”.

O convite de Kassab ao prefeito de São José dos Campos vai ao encontro da articulação de uma ala do PSDB que se opõe a João Doria, que terá como candidato a sucessor o atual vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Como a Jovem Pan mostrou, tucanos que se aliaram a Eduardo Leite no processo de prévias, como o senador Tasso Jereissati (CE) e o ex-senador José Aníbal (SP), passaram a trabalhar para viabilizar uma candidatura alternativa que possa competir com Garcia. Este segmento do partido avalia que o vice-governador “não tem nada a ver” com a sigla.