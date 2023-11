Senado aprova requerimento para acelerar votação, e reforma tributária deve ser analisada em plenário nesta quarta

PEC que altera o sistema tributário do país precisa do voto favorável de pelo menos 49 dos 81 senadores em dois turnos de votação

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Plenário faz um minuto de silêncio em respeito à morte da cantora Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira.



O Senado Federal aprovou nesta terça-feira, 7, por 48 votos a 24, um requerimento para dar celeridade à votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado já havia aprovado a PEC mais cedo, por 20 votos a 6. Com essa decisão, o texto não precisará cumprir alguns ritos, como: o prazo de cinco sessões de discussão em primeiro turno; o prazo de no mínimo cinco dias úteis antes do segundo turno de votação; e o intervalo de três sessões deliberativas entre um turno e outro. Em razão disso, o texto deve ser analisado pelos senadores no plenário nesta quarta-feira, 8. Para ser aprovada, a PEC precisa do aval de três quintos da Casa, isto é, ao menos 49 dos 81 senadores em dois turnos de votação. Posteriormente, a proposta volta para a Câmara dos Deputados para ter as mudanças analisadas – o relator, senador Eduardo Braga (MDB-AM), afirmou, mais cedo, que pretendia conversar ainda nesta terça com o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), que relatou a matéria na Câmara, para discutir as mudanças feitas pelos senadores na CCJ.

A pauta, que é debatida no Congresso há cerca de 30 anos, vem sendo discutida desde o início de 2023. O governo Lula tem defendido a aprovação de um novo sistema tributário para o Brasil. A ideia da reforma tributária é unificar um imposto federal por meio de um Imposto sobre Valor Agredo (IVA). Atualmente, o Brasil possui os tributos federais IPI, PIS e Cofins, o tributo estadual ICMS e o tributo municipal ISS. O novo imposto unirá IPI, PIS e Cofins em uma tributação federal, e ICMS e ISS em uma tributação estadual e municipal. Conforme mostrou o site da Jovem Pan, o senador Eduardo Braga (MDB-AM) afirmou que para chegar ao texto final da proposta foram necessárias muitas negociações. Como mostrou a reportagem da Jovem Pan, na segunda-feira, 6, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a reforma tributária em tramitação seria uma “nota 7 ou 7,5”, enquanto o sistema atual do Brasil receberia uma nota 1 ou 2. “Só tem seis sistemas tributários piores do que o nosso”, afirmou o chefe da equipe econômica.