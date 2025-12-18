Wellington Fagundes lidera em todos os cenários em MT, diz Paraná Pesquisas

Candidato do PL aparece com 32,4% das intenções de votos; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Wellington Fagundes (PL) lidera intenções de votos para governo do Mato Grosso



Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostra Wellington Fagundes (PL) como favorito para o governo de Mato Grosso em 2026. O senador aparece com 32,4% das intenções de votos em um dos cenários e 43,1% em outro. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 16 de dezembro de 2025, em 61 municípios e ouvir 1.502 eleitores. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

Situação eleitoral para governador

Wellington Fagundes (PL) – 32,4%

Jayme Campos (União Brasil) – com 23,4%

Otaviano Pivetta (Republicanos) – 21,5%

Natasha Slhessarenko (PSD)- 6,3%

Não sabe/Não opinou – 6,4%

Nenhum/Branco/Nulo – 10%

Em um segundo cenário, em que o senador Jayme Campos não se candidatasse, a vantagem do Wellington Fagundes aumentaria. Ficando 15 pontos à frente do segundo colocado, o Pivetta.

Cenário 2

Wellington Fagundes – 43,1%

Otaviano Pivetta – 28,1%

Natasha Slhessarenko – 8,4%

Não sabe/Não opinou – 7,1%

Nenhum/Branco/Nulo – 13,2%

Os resultados, mostram Fagundes como nome mais competitivo ao Governo de Mato Grosso,

O Paraná Pesquisa também fez uma simulação de um possível segundo turno, entre os dois primeiro candidatos. E se as eleições fossem hoje, Fagundes seria eleito. O senador também mostra crescimento consistente nos últimos levantamentos feitos, sendo líder em todas as últimas pesquisas divulgadas. A baixa rejeição também é um fator que impacta no favoritismo do congressista.

Simulação de possível segundo turno

Wellington Fagundes (PL) – 48,6%

Otaviano Pivetta – 32,8%

A pesquisa também fez um levantamento sobre o que as pessoas acham do governo de Mauro Mendes, no poder desde 2019, o que não permite a ele mais uma reeleição. 82% dos eleitores ouvidor aprovam o governo, contra 13,9% que desaprovam e 4,1% que não sabem ou não opinaram.

Avaliação e Aprovação da administração do Governador Mauro Mendes

Ótima – 29,2%

Boa – 38,7%

Regular – 22,5%

Ruim – 3%

Péssima – 5,1%

Não sabe/não opinou – 1,5%

De saída do governo, Mendes é favorito para uma vaga no Senado, com 65,6% das intenções de voto.