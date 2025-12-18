Jovem Pan > Notícias > Política > Wellington Fagundes lidera em todos os cenários em MT, diz Paraná Pesquisas

Wellington Fagundes lidera em todos os cenários em MT, diz Paraná Pesquisas

Candidato do PL aparece com 32,4% das intenções de votos; margem de erro é de 2,6 pontos percentuais

  • Por Sarah Américo
  • 18/12/2025 06h30
Edilson Rodrigues/Agência Senado Wellington Fagundes Senador Wellington Fagundes (PL) lidera intenções de votos para governo do Mato Grosso

Um levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, mostra Wellington Fagundes (PL) como favorito para o governo de Mato Grosso em 2026. O senador aparece com 32,4% das intenções de votos em um dos cenários e 43,1% em outro. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 16 de dezembro de 2025, em 61 municípios e ouvir 1.502 eleitores. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

Situação eleitoral para governador

  • Wellington Fagundes (PL) – 32,4%
  • Jayme Campos (União Brasil) – com 23,4%
  • Otaviano Pivetta (Republicanos) – 21,5%
  • Natasha Slhessarenko (PSD)- 6,3%
  • Não sabe/Não opinou – 6,4%
  • Nenhum/Branco/Nulo – 10%

Em um segundo cenário, em que o senador Jayme Campos não se candidatasse, a vantagem do Wellington Fagundes aumentaria. Ficando 15 pontos à frente do segundo colocado, o Pivetta. 

Cenário 2 

  • Wellington Fagundes – 43,1% 
  • Otaviano Pivetta – 28,1% 
  • Natasha Slhessarenko –  8,4% 
  • Não sabe/Não opinou – 7,1% 
  • Nenhum/Branco/Nulo – 13,2%
Os resultados, mostram Fagundes como nome mais competitivo ao Governo de Mato Grosso,

O Paraná Pesquisa também fez uma simulação de um possível segundo turno, entre os dois primeiro candidatos. E se as eleições fossem hoje, Fagundes seria eleito. O senador também mostra crescimento consistente nos últimos levantamentos feitos, sendo líder em todas as últimas pesquisas divulgadas. A baixa rejeição também é um fator que impacta no favoritismo do congressista.

Simulação de possível segundo turno

  • Wellington Fagundes (PL) – 48,6%
  • Otaviano Pivetta – 32,8%

A pesquisa também fez um levantamento sobre o que as pessoas acham do governo de Mauro Mendes, no poder desde 2019, o que não permite a ele mais uma reeleição. 82% dos eleitores ouvidor aprovam o governo, contra 13,9% que desaprovam e 4,1% que não sabem ou não opinaram.

Avaliação e Aprovação da administração do Governador Mauro Mendes

  • Ótima – 29,2%
  • Boa – 38,7%
  • Regular – 22,5%
  • Ruim – 3%
  • Péssima – 5,1%
  • Não sabe/não opinou – 1,5%

De saída do governo, Mendes é favorito para uma vaga no Senado, com 65,6% das intenções de voto.

