Senador Alessandro Vieira, que esteve em reunião com Major Olímpio, é internado com Covid-19

Três parlamentares que participaram de encontro do movimento Muda Senado na semana passada foram infectados pelo coronavírus

Reprodução/Twitter Reunião do Muda Senado com Alessandro Vieira, Eduardo Girão, Soraya Thronicke, Major Olimpio e Lasier Martins (da esq. para a dir.)



A assessoria de imprensa do senador Alessandro Vieira informou a internação dele no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, para tratamento da Covid-19. A decisão foi dos médicos que cuidam de Viera para que o quadro clínico do político seja monitorado de perto. A equipe de comunicação do senador afirma que ele “responde bem aos tratamentos e, com fé, estará recuperado o quanto antes”. O gaúcho eleito por Sergipe esteve na semana passada em uma reunião do Muda Senado. Outros dois parlamentares que participaram do encontro também foram infectados: Major Olímpio (PSL-SP) e Lasier Martins (Podemos-SP).

Olímpio foi internado em uma Unidade de Terapia Intensiva na última sexta-feira, 5. Circulou nas redes sociais um boato de que o senador havia sido intubado, mas a sua equipe negou a informação. O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP), que é próximo do major da Polícia Militar, disse à Jovem Pan que ele foi transferido para a UTI em razão da baixa saturação de oxigênio — cerca de 88%.