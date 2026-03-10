Jovem Pan > Notícias > Política > Senador pede convocação de namorada de Vorcaro para prestar depoimento na CPMI do INSS

Senador pede convocação de namorada de Vorcaro para prestar depoimento na CPMI do INSS

Documento protocolado por Jorge Seif (PL-SC) afirma que oitiva de Martha Gonçalves Graef é necessária para ‘elucidar fatos já noticiados e documentados’

  • Por Nícolas Robert
  • 10/03/2026 11h01 - Atualizado em 10/03/2026 11h51
  • BlueSky
Divulgação / Instagram Martha Gonçalves Graeff, namorada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master Martha Gonçalves Graeff, namorada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

O senador Jorge Seif (PL-SC) apresentou, na segunda-feira (9), um requerimento pedindo a convocação da empresária Martha Gonçalves Graeff para prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Martha é namorada do empresário Daniel Vorcaro, que está no centro das investigações, e deve ser ouvida na condição de testemunha.

De acordo com o documento protocolado, a convocação busca esclarecer informações reveladas por mensagens apreendidas durante a Operação Compliance Zero. Os diálogos mostram que Vorcaro relatava frequentemente à empresária os bastidores de encontros, jantares e reuniões reservadas que mantinha com altas autoridades públicas.

Entre os episódios citados no pedido, há mensagens sobre reuniões no Palácio do Planalto com o presidente Lula (PT) e ministros de Estado, além de encontros com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e com ministros de cortes superiores. O senador entende que o material indica que Martha tinha conhecimento direto sobre a agenda e os contatos políticos do investigado.

O documento também destaca conversas do casal sobre a movimentação de bens de alto valor econômico. As mensagens abordam a compra de uma casa em Miami (EUA), a existência de um barco de luxo batizado com o nome “Martha” e os gastos milionários com uma festa de noivado em Roma, na Itália.

Jorge Seif Júnior

Senador Jorge Seif (PL-SC)

Defesa alega questões privadas

No próprio requerimento, o senador menciona que a defesa de Martha Graeff já havia se manifestado na imprensa afirmando que a empresária não tem qualquer envolvimento com os negócios de Daniel Vorcaro e que as mensagens dizem respeito apenas à vida particular do casal.

Apesar disso, o parlamentar justifica que a oitiva é “proporcional, adequada e necessária”. Segundo Jorge Seif, na condição de testemunha e sob o “compromisso de dizer a verdade”, a namorada de Vorcaro poderá ajudar a delimitar “aquilo que dizia respeito à esfera estritamente pessoal e aquilo
que eventualmente repercute no objeto desta apuração“.

Leia também

Mendonça manda presídio federal liberar visitas de advogados de Vorcaro sem gravação
Em SP, PT espera Haddad a partir de abril para pré-campanha
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >