Senador pede convocação de namorada de Vorcaro para prestar depoimento na CPMI do INSS

Documento protocolado por Jorge Seif (PL-SC) afirma que oitiva de Martha Gonçalves Graef é necessária para ‘elucidar fatos já noticiados e documentados’

Divulgação / Instagram Martha Gonçalves Graeff, namorada de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master



O senador Jorge Seif (PL-SC) apresentou, na segunda-feira (9), um requerimento pedindo a convocação da empresária Martha Gonçalves Graeff para prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. Martha é namorada do empresário Daniel Vorcaro, que está no centro das investigações, e deve ser ouvida na condição de testemunha.

De acordo com o documento protocolado, a convocação busca esclarecer informações reveladas por mensagens apreendidas durante a Operação Compliance Zero. Os diálogos mostram que Vorcaro relatava frequentemente à empresária os bastidores de encontros, jantares e reuniões reservadas que mantinha com altas autoridades públicas.

Entre os episódios citados no pedido, há mensagens sobre reuniões no Palácio do Planalto com o presidente Lula (PT) e ministros de Estado, além de encontros com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), com o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e com ministros de cortes superiores. O senador entende que o material indica que Martha tinha conhecimento direto sobre a agenda e os contatos políticos do investigado.

O documento também destaca conversas do casal sobre a movimentação de bens de alto valor econômico. As mensagens abordam a compra de uma casa em Miami (EUA), a existência de um barco de luxo batizado com o nome “Martha” e os gastos milionários com uma festa de noivado em Roma, na Itália.

Defesa alega questões privadas

No próprio requerimento, o senador menciona que a defesa de Martha Graeff já havia se manifestado na imprensa afirmando que a empresária não tem qualquer envolvimento com os negócios de Daniel Vorcaro e que as mensagens dizem respeito apenas à vida particular do casal.

Apesar disso, o parlamentar justifica que a oitiva é “proporcional, adequada e necessária”. Segundo Jorge Seif, na condição de testemunha e sob o “compromisso de dizer a verdade”, a namorada de Vorcaro poderá ajudar a delimitar “aquilo que dizia respeito à esfera estritamente pessoal e aquilo

que eventualmente repercute no objeto desta apuração“.