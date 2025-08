Senadora Soraya Thronicke é vaiada em show do Roupa Nova em Campo Grande

Senadora é ex-aliada de Jair Bolsonaro e relatou a CPI das Bets do Senado; em 2022, ela candidatou-se à Presidência pelo União Brasil

SUAMY BEYDOUN/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO 'Está tudo certo, a gente vive numa democracia', reagiu Soraya



A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi vaiada durante um show da banda Roupa Nova em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. A parlamentar usou o microfone durante um momento em que a banda abriu espaço para perguntas da plateia na sexta-feira (1).

“Está tudo certo, a gente vive numa democracia”, reagiu Soraya, que é ex-aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e relatou a CPI das Bets do Senado. A senadora do Mato Grosso do Sul candidatou-se à Presidência em 2022 pelo União Brasil. Obteve a 5ª colocação no pleito, com 600.955 votos.

O grupo musical se manifestou sobre o episódio por meio de uma nota oficial. No comunicado, a banda esclareceu que não sabia que a senadora faria uso do microfone. “Reforçamos que o episódio não representa, de forma alguma, um posicionamento político da banda ou de um integrante isolado”, disse a banda. “Esperamos sinceramente esse momento isolado não prejudique a conexão sincera que construímos com milhões de fãs ao longo dos anos, nem nos leve a rever o formato do show.”

Em nota, Soraya lamentou o episódio. “A senadora lamenta que a polarização política tenha alcançado até espaços de cultura e lazer, onde deveria prevalecer o respeito mútuo. Reitera que estava ali como cidadã, fã da banda, e não em exercício de seu mandato”, afirmou o gabinete da parlamentar, em nota.

