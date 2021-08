Senadores vão votar recondução de Aras antes da conclusão da sabatina

Parlamentares foram autorizados pelo presidente da CCJ a registrarem seus votos enquanto procurador-geral respondia a questionamentos do relator, o primeiro falar

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 05/11/2020 A aprovação de Aras é dada como certa no Senado



A recondução de Augusto Aras para um novo mandato de dois anos no cargo de procurador-geral da República é dada como certa no Senado. Uma prova disto ocorreu há pouco, durante a sua sabatina na Comissão de Constitutição e Justiça da Casa (CCJ). Antes mesmo do chefe do Ministério Público Federal (MPF) responder às perguntas feitas pelo relator da indicação, senador Eduardo Braga (MDB-AM), o primeiro a questioná-lo, o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), atendeu a um pedido do senador Marcos do Val (Podemos-ES), membro titular da CCJ, e autorizou os parlamentares a votarem. Ou seja: os senadores querem registrar seus votos antes mesmo de ouvir o sabatinado.