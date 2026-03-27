Tebet se filia ao PSB para concorrer ao senado por São Paulo

A ministra afirmou nesta sexta-feira, durante a cerimônia de filiação, que este será seu último partido

Flickr / Simone Tebet Simone Tebet



A ministra do Planejanto e Orçamento, Simone Tebet, teve sua cerimônia de filiação ao PSB na noite desta sexta-feira (27). O evento aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Tebet deixa o MDB e se filia ao partido para disputar uma vaga ao senado por São Paulo nas eleições deste ano.

Durante a cerimônia, a ministra disse que este será seu último partido. “Eu, no juramento final, digo que tenho convicção que esta é minha segunda e última morada”, esclareceu.

Aliados avaliam que o movimento pode fortalecer a construção de uma chapa com Lula na corrida à reeleição e Haddad ao Palácio dos Bandeirantes.

Ao final de seu discurso Tebet enfatizou sua aliança ao governo Lula. “Com amor, com ética e com coragem vamos juntos ajudar o governo do presidente Lula a eleger o maior número possível de parlamentares aqui (São Paulo) e no restante no Brasil”, finalizou.

O ato de filiação contou com a presença de personalidades do partido como o presidente nacional do PSB, João Campos, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), do ministro do Empreendedorismo Márcio França (Empreendedorismo), do líder do PSB na Câmara Federal, Jonas Donizette, do presidente do PSB-SP, Caio França, e da presidente do PSB paulistano, Tabata Amaral, além de vereadores, prefeitos, vices e pré-candidatos.

Na manhã do último sábado (21) o PSB já havia adiantado a confirmação da filiação de Simone Tebet. “Sua decisão honra o nosso partido e engrandece um grupo político que almeja construir o futuro do país”, afirmou o PSB em nota.

Em publicação nas redes sociais, a ministra agradeceu ao seu antigo partido MDB pelos quase 30 anos de trabalho e agora vai construir junto com o PSB “o país dos nossos melhores sonhos”.