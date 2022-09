Site que usava domínio com nome de Bolsonaro para propaganda negativa sai fora do ar

Página mostrava o presidente como uma caricatura do ditador alemão Adolf Hitler e falava em ‘ameaça ao Brasil’

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Site usava domínio "www.bolsonaro.com.br" para fazer propaganda negativa do presidente da República



O site que usava domínico com nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) para divulgação de notícias contra o próprio mandatário foi retirado do ar nesta quinta-feira, 1. Ao tentar acessar a página “www.bolsonaro.com.br”, aparece uma mensagem de erro: “Não é possível acessar esse site. Verifique se há um erro de digitação”. Como a Jovem Pan mostrou, o domínio era utilizado até o ano passado para a divulgação de conteúdos relacionados ao atual governo. Em janeiro deste ano, no entanto, o registro do domínio passou a pertencer ao empresário Gabriel Baggio Thomaz, que comprou o endereço em 25 de janeiro deste ano, com validade até 25 de janeiro de 2023. Segundo histórico do Registro.br, responsável pelo cadastro dos domínios que usam o “.br”, em 11 de agosto houve uma alteração no site. Na página inicial, uma imagem mostrava o presidente como uma caricatura do ditador alemão Adolf Hitler, com mensagem: “Ameaça ao Brasil”. “Bolsonaro nunca escondeu que é autoritário. Em suas três décadas como político, ele sempre apoiou a violência, a estupidez, e a quebra da ordem democrática”, dizia o site, que trazia uma exposição contra o presidente da República e candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL). “Logo poderemos comemorar o fim desta terrível presidência”, também constava na página. Até o momento, não dá informações sobre o motivo do site estar indisponível. Também nesta quarta, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, apresentou um pedido de inquérito policial na Polícia Federalpara apuração sobre o tema, considerado um “ataque direto e grosseiro” a Bolsonaro. Senhor diretor-geral. Com meus cordiais cumprimentos, passo a tratar de publicações constantes na página: bolsonaro.com.br, que configuram, em tese, crime contra a honra do Senhor Presidente da República.”