Soraya Thronicke pede afastamento de Ciro Nogueira da CPI das Bets, e senador diz que ela não tem credibilidade

A CPI das Bets enfrenta conflitos internos, com Soraya Thronicke pedindo a troca de Ciro Nogueira após polêmica sobre viagens.

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets vive um momento tenso, marcado por um embate entre a relatora Soraya Thronicke, do Podemos, e o senador Ciro Nogueira, do PP. Soraya solicitou a troca de Ciro na comissão, argumentando que essa medida é necessária para manter a integridade dos trabalhos, especialmente após uma contradição envolvendo sua relação com um empresário que está sob investigação. A polêmica surgiu após a divulgação de que Ciro havia viajado a Mônaco em um jato pertencente a Fernando Oliveira Lima, um dos alvos da CPI. Em resposta à solicitação de Soraya, Ciro não hesitou em criticar a relatora, questionando sua credibilidade e insinuando que ela estaria ligada a um lobista com histórico de extorsão.

Soraya, por sua vez, negou as acusações feitas por Ciro e revelou que tem enfrentado ameaças de outros senadores que estão alinhados com os interesses do setor de apostas. O pedido para a substituição de Ciro foi encaminhado ao senador Hiran Gonçalves, líder do bloco Aliança, que ainda não se pronunciou sobre a questão. Desde seu início em 12 de novembro de 2024, a CPI das Bets tem enfrentado desafios significativos, incluindo sessões com baixa participação e uma expectativa de que os resultados sejam limitados. A prorrogação dos trabalhos até 14 de junho não parece ter trazido um ânimo renovado para os membros da comissão, que lutam para avançar nas investigações.

