Soraya Thronicke recebe alta hospitalar após internação por crise alérgica

Segundo comunicado, a parlamentar ‘está bem’ e seguirá com o tratamento em casa nos próximos dias; ela foi internada no hospital DF Star, em Brasília, na segunda-feira, 12

Jefferson Rudy/Agência Senado À mesa, presidente da CRA, senadora Soraya Thronicke (União-MS), conduz a reunião



A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MT) recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 15, após ser internada no hospital DF Star, em Brasília, para realizar exames e acompanhamento do seu tratamento alérgico. Segundo o comunicado, a parlamentar continuará o tratamento em casa nos próximos dias. “Soraya Thronicke está bem e agradece as mensagens, orações e energias positivas que recebeu pela sua rápida recuperação”, diz nota encaminhada à reportagem. Como o site da Jovem Pan mostrou, a senadora estava internada desde a última segunda-feira, 12, por uma infecção alérgica considerada grave. Em abril deste ano, a senadora foi diagnosticada com um quadro de urticária autoimune severa e chegou a ser internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). No comunicado divulgado pela assessora, o quadro alérgico se manifestou “há algumas semanas” e não há informações se trata-se do mesmo problema enfrentado nos últimos meses.