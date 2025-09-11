Jovem Pan > Notícias > Política > STF condena Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão por participação na trama golpista

STF condena Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão por participação na trama golpista

Ex-ministro da Defesa foi sentenciado por cinco crimes e cumprirá pena em regime inicial fechado

  • Por Uanabia Mariano
  • 11/09/2025 20h27
Alan Santos/PR - 01/04/2022 Ministro Paulo Sergio Nogueira Nogueira terá de pagar 84 dias-multa, sendo o valor de cada dia equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos

A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) condenou, nesta quinta-feira (11), o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela participação na trama golpista de janeiro de 2023. A pena foi proposta pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, e acompanhada pelos ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. O ministro Luiz Fux não votou.

Além da pena de prisão, Nogueira terá de pagar 84 dias-multa, sendo o valor de cada dia equivalente a um salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até a data do pagamento.

O ex-ministro foi condenado por cinco crimes, com as seguintes penas definidas:

  • Organização criminosa armada: 4 anos e 5 meses;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito: 4 anos e 9 meses;
  • Tentativa de golpe de Estado: 4 anos;
  • Dano qualificado por violência e grave ameaça: 2 anos e 1 mês, além de 42 dias-multa;
  • Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 1 mês, além de 42 dias-multa.

 

