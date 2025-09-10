Jovem Pan > Notícias > Política > STF tem maioria para condenar Braga Netto por abolição do Estado de Direito com voto de Fux

STF tem maioria para condenar Braga Netto por abolição do Estado de Direito com voto de Fux

Alexandre de Moraes e Flávio Dino se manifestaram, na terça-feira (9), contra o ex-ministro da Casa Civil

  • Por Sarah Américo
  • 10/09/2025 21h36
  • BlueSky
Marcello Casal Jr/Agência Brasil Braga Netto STF forma maioria para condenar Braga Netto por abolição do Estado Democrático de Direito

O ministro do Supremo Tribunal Federal (SFF) votou para condenar o ex-ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto, pelo crime de abolição do Estado Democrático de Direito. “O réu Braga Netto, em unidade com Rafael Martins de Oliveira e Mauro César Barbosa Cid, planejou e financiou o início da execução de atos de destinados a ceifar a vida do relator dessa ação penal, o ministro Alexandre de Moraes”, disse Fux.

Com o voto de Fux, o STF formou maioria para condenar Braga Netto, ao juntar com os votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que se manifestaram na última terça-feira (9). O posicionamento no ministro seguiu a mesma linha plicada ao ex-ajudante de ordens Mauro Cid, mas não ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, que absolveu do crime.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Em relação à condenação por organização criminosa; golpe de Estado; dano qualificado contra o patrimônio da União; e deterioração de patrimônio tombado, Fux votou para absolver o ex-ministro da Casa Branca. O ministro do STF é terceiro dos cinco integrantes da Primeira Turma a votar. Faltam ainda Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. A expectativa é que o julgamento seja concluído até sexta-feira (12).

Leia também

'Cogitação não é crime', diz Luiz Fux durante voto de acusações contra Jair Bolsonaro
Fux vota para absolver Bolsonaro de todos os crimes
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >