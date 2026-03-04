Jovem Pan > Notícias > Política > STF vai analisar na próxima semana decisão que levou à prisão de Vorcaro

STF vai analisar na próxima semana decisão que levou à prisão de Vorcaro

As sessões estão marcadas para o dia 13 e podem se estender até o dia 20 no virtual

  • Por Jovem Pan
  • 04/03/2026 16h49
  • BlueSky
Wallace Martins / STF Estátua da Justiça localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília O banqueiro voltou a ser preso nesta quarta-feira (4)

A Segunda Turma do STF irá analisar na próxima semana a decisão do ministro André Mendonça que determinou a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

As sessões estão marcadas para o dia 13 e podem se estender até o dia 20 no virtual. O ministro Dias Toffoli, que era o relator do caso no STF, também faz parte do colegiado.

Apesar de ter deixado a relatoria, não foi reconhecida pelo Supremo a suspeição ou impedimento do ministro a atuar no caso. O banqueiro voltou a ser preso nesta quarta-feira (4), em São Paulo, durante nova fase de uma investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.

Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por uma organização criminosa.

Confirmado pela reportagem da Jovem Pan, o banqueiro foi levado, após a prisão, à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também foi alvo de mandado de prisão. Ele se entregou à PF na manhã desta quarta-feira.

Vorcaro aguardava para depor na CPI do Crime Organizado nesta quarta-feira (4), a partir das 9h. Procurada pela Jovem Pan, a defesa de Daniel Vorcaro se manifestou após a nova prisão do empresário nesta quarta-feira (4) e afirmou que ele sempre esteve à disposição das autoridades.

Caso Master

As liquidações do Banco Master, decretadas pelo Banco Central em novembro de 2025, e da gestora de investimentos Reag, revelaram um dos episódios mais graves do sistema financeiro brasileiro.

O caso envolve suspeitas de fraudes bilionárias, uso de fundos de investimento para ocultar prejuízos, tentativas de socorro via banco público e tensões entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal de Contas da União (TCU) com o BC e a Polícia Federal (PF).

“A decretação do regime especial nas instituições foi motivada pela grave crise de liquidez do conglomerado Master e pelo comprometimento significativo da sua situação econômico-financeira, bem como por graves violações às normas que regem a atividade das instituições integrantes do SFN”, informou o BC em nota na época.

De forma extrajudicial, foram liquidados o Banco Master S/A, do Banco Master de Investimento S/A, do Banco Letsbank S/A, e da Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.

O processo de liquidação do Banco Master foi acompanhada da Operação Compliance Zero, deflagrada pela PF para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Como resultado, no dia 17 de novembro, o dono do Master, Daniel Vorcaro, foi preso. Depois, ele foi solto com uso de tornozeleira eletrônica.

Leia também

Simone Tebet conversa com PSB e pode deixar MDB
STF autoriza PF a transferir Vorcaro e Zettel para prisão estadual
PEC da Segurança Pública será votada direto no plenário, anuncia Motta
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >