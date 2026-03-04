STF vai analisar na próxima semana decisão que levou à prisão de Vorcaro

As sessões estão marcadas para o dia 13 e podem se estender até o dia 20 no virtual

Wallace Martins / STF O banqueiro voltou a ser preso nesta quarta-feira (4)



A Segunda Turma do STF irá analisar na próxima semana a decisão do ministro André Mendonça que determinou a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

As sessões estão marcadas para o dia 13 e podem se estender até o dia 20 no virtual. O ministro Dias Toffoli, que era o relator do caso no STF, também faz parte do colegiado.

Apesar de ter deixado a relatoria, não foi reconhecida pelo Supremo a suspeição ou impedimento do ministro a atuar no caso. O banqueiro voltou a ser preso nesta quarta-feira (4), em São Paulo, durante nova fase de uma investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.

A Polícia Federal deflagrou a terceira fase da Operação Compliance Zero, que investiga a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, supostamente cometidos por uma organização criminosa.

Confirmado pela reportagem da Jovem Pan, o banqueiro foi levado, após a prisão, à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também foi alvo de mandado de prisão. Ele se entregou à PF na manhã desta quarta-feira.

Vorcaro aguardava para depor na CPI do Crime Organizado nesta quarta-feira (4), a partir das 9h. Procurada pela Jovem Pan, a defesa de Daniel Vorcaro se manifestou após a nova prisão do empresário nesta quarta-feira (4) e afirmou que ele sempre esteve à disposição das autoridades.