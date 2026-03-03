Nikolas Ferreira usou jato de Vorcaro em campanha por Bolsonaro em 2022, diz jornal

Segundo O Globo, a aeronave foi usada por dez dias, com viagens a pelo menos nove estados e ao Distrito Federal, em caravana liderada pelo deputado federal e pelo pastor Guilherme Batista

Foto: Reprodução/redes sociais Nikolas Ferreira (PL); a influenciadora Jey Reis; Mariel Batista e seu marido, o pastor Guilherme Batista, da Lagoinha, diante do Embraer 505 Phenom 300 de Vorcaro.



O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) utilizou um jatinho pertencente ao empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para fazer campanha ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante o segundo turno das eleições de 2022. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo nesta terça-feira (3).

Segundo a reportagem, a aeronave foi utilizada ao longo de dez dias, com deslocamentos para pelo menos nove estados e o Distrito Federal. As viagens integraram a caravana “Juventude pelo Brasil”, liderada por Nikolas e pelo pastor Guilherme Batista.

A iniciativa tinha como objetivo buscar votos em regiões onde o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia obtido maioria no primeiro turno, na tentativa de reverter o resultado na reta final da disputa.

De acordo com o jornal, os deslocamentos foram confirmados a partir da análise dos sinais emitidos pelo transpônder da aeronave, monitorados por ferramentas específicas disponíveis online. O histórico de navegação coincide com as datas e cidades visitadas durante a “Juventude pelo Brasil” e com outros eventos de campanha pró-Bolsonaro, incluindo agendas que contaram com a presença do então presidente.

No papel, a Prime You é a proprietária oficial desta e de outras aeronaves ligadas a Daniel Vorcaro. A empresa também detém outros bens utilizados pelo banqueiro, como sua mansão em Brasília. Em outubro de 2022, Vorcaro ainda era um dos donos da companhia, ao lado de Maurício Quadrado, segundo o jornal.

Procurado pelo jornal O Globo, Nikolas Ferreira confirmou que realizou as viagens a bordo de um Embraer 505 Phenom 300, mas afirmou que desconhecia que a aeronave pertencia ao empresário Daniel Vorcaro. O deputado disse ainda que viajou a convite do pastor Guilherme Batista, que não participou da logística da caravana e que ele próprio não buscou informações sobre quem financiou os voos.

Como os compromissos não integravam a agenda oficial da campanha de Jair Bolsonaro, o uso das aeronaves não precisaria ser declarado ao Tribunal Superior Eleitoral.

“À época, não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião. Minha presença no voo se deu exclusivamente em razão do convite para a agenda de campanha, sem qualquer vínculo pessoal, comercial ou institucional com o dono da aeronave, que posteriormente se soube tratar-se de Daniel Vocaro. Eu nunca apertei a mão de Vorcaro, nunca estive com ele e não tenho nenhum tipo de negócio com ele ou o Master”, declarou Nikolas à equipe do blog do O Globo.

Ao jornal, a defesa de Daniel Vorcaro afirmou que a aeronave “não pertence ao banqueiro”, embora ele fosse, à época, um dos sócios da empresa Prime You, proprietária formal do jatinho.

Já a Prime You informou, em nota, que os trajetos mencionados correspondem a “voos fretados nos moldes tradicionais de uma operação de táxi aéreo do mercado”. Ao jornal questionar se o avião foi alugado ou emprestado, e quem solicitou a aeronave e quem arcou com os custos, a empresa declarou que não poderia divulgar essas informações em razão da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).