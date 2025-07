Suspeito de assaltar deputado Delegado Olim e roubar relógio Rolex do parlamentar é preso

Caso ocorreu em maio deste ano, na Vila Olímpia, bairro nobre da zona sul de São Paulo; de acordo com a SSP, o homem estava foragido da Justiça e foi preso na Avenida Carlos Lacerda, zona oeste

Um homem de 25 anos, suspeito de assaltar o deputado estadual Delegado Olim (PP), foi preso nesta segunda-feira (21). O caso ocorreu em maio deste ano, na Vila Olímpia, bairro nobre da zona sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem, identificado como Gabriel Pedroza da Silva, estava foragido da Justiça e foi preso na Avenida Carlos Lacerda, zona oeste da capital.

Antônio de Assunção Olim, de 66 anos, que é ex-policial civil, foi abordado pelo ladrão armado com revólver e teve que entregar o relógio da marca Rolex que levava no pulso. O suspeito fugiu em uma moto vermelha. O roubo foi registrado na 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Contra o Patrimônio (Disccpat), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

O Deputado Olim faz parte da bancada da bala na Assembleia Legislativa, um grupo de parlamentares que defende a flexibilização nas leis que restringem o uso civil de armas de fogo.

*Com informações do Estadão Conteúdo

