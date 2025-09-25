Tarcísio diz que encontro com Bolsonaro não tem a ver com anistia ou candidatura ao Planalto: ‘Visita de amigo’

Durante evento em Guarulhos, o governador de São Paulo disse que a visita é uma demonstração de apoio a uma pessoa com quem mantém relação de estima: ‘Prestar solidariedade é algo que sempre farei’

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta quinta-feira (25) que viajará a Brasília na próxima segunda-feira (29) para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão preventiva domiciliar. Segundo o governador, o encontro terá caráter estritamente pessoal e não tratará de pautas institucionais ou partidárias.

Durante evento em Guarulhos, Tarcísio disse que a visita é uma demonstração de apoio a uma pessoa com quem mantém relação de estima: “Vou visitar um amigo. Prestar solidariedade é algo que sempre farei, porque tenho preocupação e consideração com quem foi muito importante para mim”, afirmou ele. Ele reforçou que não haverá discussão de temas controversos nem negociações políticas durante o encontro, a exemplo o projeto de anistia.

A agenda de viagem, segundo a equipe do governador, terá caráter privado, com retorno no mesmo dia. Tarcísio também negou que exista qualquer tratativa relacionada à eleição nacional ou à sucessão para 2026, afirmando que seu foco está na disputa pelo governo estadual.