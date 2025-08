Tarcísio passará por procedimento médico e não irá a ato de Bolsonaro no domingo

Governador de São Paulo fará uma radioablação por ultrassonografia de tireoide, no Hospital Albert Einstein

Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo A expectativa é que o governador receba alta no mesmo dia



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), não estará presente na manifestação bolsonarista de domingo (3). Segundo uma nota da assessoria de imprensa, ele realizará um procedimento médico no período da tarde, uma radioablação por ultrassonografia de tireoide, no Hospital Albert Einstein. A expectativa é que o governador receba alta no mesmo dia. “Na segunda-feira, ele cumprirá sua agenda interna no Palácio dos Bandeirantes”, comunicou o Palácio dos Bandeirantes. Sua ausência acontece enquanto parte da base bolsonarista aguarda sua participação. Tarcísio ainda não se manifestou sobre a decisão do governo dos Estados Unidos de usar a Lei Magnitsky contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, uma ferramenta já utilizada para sancionar ditadores e terroristas.

A omissão do governador causou insatisfação entre os aliados mais radicais de Jair Bolsonaro. Críticos apontam que, durante o anúncio de novas tarifas sobre produtos brasileiros por Donald Trump, Tarcísio culpou o governo Lula, sem mencionar o STF ou Moraes. Naquela ocasião, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou o governador por não defender Bolsonaro e seus apoiadores ao abordar o impacto das tarifas.

Publicado por Fernando Dias