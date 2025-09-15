Tarcísio pede a Moraes autorização para visitar Bolsonaro

Solicitação ocorre horas depois de o governador cancelar viagem para Brasília, que agora deve ficar para terça

Marcelo Camargo/Agência Brasil A ideia de visitar o ex-presidente surge após Tarcísio cancelar, de última hora, sua viagem à Brasília que aconteceria nesta segunda



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), encaminhou um pedido ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta terça-feira (16), em Brasília. Na solicitação, enviada nesta segunda-feira (15), Tarcísio relembra que já teve um pedido autorizado no dia 7 de agosto e afirma que Bolsonaro é um “amigo ora recluso”.

“Consoante já noticiado a este Juízo, o peticionário é correligionário e amigo do ora recluso e teve deferido pedido de autorização para realização de visita ao Senhor Jair Messias Bolsonaro, ocorrida no último dia 7 de agosto”, diz o pedido.

A ideia de visitar o ex-presidente surge após Tarcísio cancelar, de última hora, sua viagem à Brasília que aconteceria nesta segunda. Segundo interlocutores do governador, a decisão de cancelar a viagem veio após avaliação de que todos os movimentos possíveis para pautar o tema da anistia na Câmara dos Deputados já tinham sido feitos por ele. A leitura é que o projeto está bem encaminhado com o Hugo Motta, presidente da Casa, e outras lideranças.

Além disso, há também um desgaste da imagem de Tarcísio após as manifestações de 7 de setembro. Aliados afirmam, ainda, que o cenário não é dos mais fáceis já que a condenação de Bolsonaro é recente.