Tarcísio rebate Lula sobre acusação de plágio: ‘Vive de propaganda’

Governador também afirmou que Lula e equipe estão com medo por causa das últimas pesquisas eleitorais

Reprodução/Twitter @LulaOficial / Ricardo Stuckert Tarcísio responde Lula sobre acusação de plágio



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta quinta-feira (26) que não se incomoda com as críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e classificou as declarações como “bobagens” e parte de uma “narrativa”.

“Bobagens dele, não me incomoda. Quem não tem o que mostrar tem que viver de narrativa, de propaganda”, disse o governador. As declarações foram uma resposta às críticas feitas na véspera por Lula. Em agenda pública, o presidente voltou a acusar Tarcísio de “plagiar” iniciativas do programa Minha Casa Minha Vida, ao comentar ações habitacionais do governo paulista.

Na resposta, o governador destacou que os projetos de moradia em São Paulo contam majoritariamente com subsídios estaduais. De acordo com ele, cerca de 90% das operações habitacionais viabilizadas no estado têm apoio financeiro do governo paulista, o que permite reduzir a renda mínima exigida para aquisição da casa própria.

O governador também afirmou que há motivação política nas críticas do presidente. “Eles devem estar com a pulga atrás da orelha, vendo pesquisa. Vão perder e vão mesmo”, declarou. O governador ainda criticou o que chamou de entraves do governo federal a operações de crédito e disse que é preciso “parar de viver de politicagem”.

Durante o evento, o governo de São Paulo informou que o novo aporte do programa Casa Paulista atenderá famílias de 62 municípios, com subsídios entre R$ 10 mil e R$ 16 mil, dependendo do porte da cidade.

Tarcísio participou nesta quinta de um evento no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, onde o governo estadual anunciou um investimento de R$ 159 milhões para a liberação de 12,5 mil novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) por meio do programa Casa Paulista.

Tarcísio também criticou a atuação do governo federal em obras no estado e afirmou que projetos como o Rodoanel e expansões ferroviárias não tiveram participação direta da União. Segundo ele, financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não configuram execução de obras por parte do governo federal.