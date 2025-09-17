Jovem Pan > Notícias > Política > Tarcísio volta a descartar Presidência e diz que pretende disputar reeleição em SP

Tarcísio volta a descartar Presidência e diz que pretende disputar reeleição em SP

Governador de São Paulo afirmou que a prioridade é disputar mais um mandato à frente do Bandeirantes: ‘Eu pretendo concorrer à reeleição’

  • 17/09/2025 20h48
Marcelo Camargo/Agência Brasil o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas É a primeira vez que ele se pronuncia sobre o assunto depois que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira (17), que não pretende disputar a Presidência da República em 2026. Durante compromisso em Araçatuba, no interior paulista, Tarcísio afirmou que a prioridade é disputar mais um mandato à frente do Bandeirantes. “Eu pretendo concorrer à reeleição”, disse a jornalistas ao ser questionado sobre seus planos políticos.

Embora já tenha negado, em outras ocasiões, a possibilidade de se lançar candidato ao Planalto, a nova declaração ocorre em um momento de movimentação do governador em torno do projeto de anistia aos condenados por golpe de Estado, incluindo seu padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Também é a primeira vez que ele se pronuncia sobre o assunto depois que Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, considerado líder da trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório

