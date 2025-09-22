Temer diz que será necessário ‘repensar toda’ proposta de anistia após sanções dos EUA contra esposa de Moraes

Segundo o ex-presidente do Brasil, é necessário ‘deixar a poeira assentar e retomar o assunto’ mais adiante

NIYI FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente Michel Temer (MDB)



O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou nesta segunda-feira (22) que a proposta de reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de outros condenados por envolvimento na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 precisa ser reavaliada após as sanções impostas pelos Estados Unidos à esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

“Realmente, esse último gesto foi bastante agressivo. Modifica um pouco as coisas. Da forma como o Paulinho da Força, deputado federal, e o presidente da Câmara, Hugo Motta, estavam conduzindo, as coisas estavam fluindo. Acho que, neste momento, é preciso repensar um pouco”, disse Temer em entrevista à GloboNews, durante evento com investidores em São Paulo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A declaração ocorreu após Viviane Barci, esposa de Moraes, ser incluída na lista de sanções da Lei Magnitsky, que também atingiu uma empresa da família do ministro. Temer tem atuado como conselheiro político de Paulinho da Força (Solidariedade-SP) na elaboração do projeto de anistia. Segundo ele, é necessário “deixar a poeira assentar e retomar o assunto” mais adiante. Na semana passada, o ex-presidente se reuniu com os deputados Paulinho da Força e Aécio Neves (PSDB) para discutir o texto, que busca beneficiar réus e condenados pelos atos antidemocráticos.

*Com informações do Estadão Conteúdo