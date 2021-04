Texto inicial da reforma tributária será apresentado em 3 de maio, diz Arthur Lira

Presidente da Câmara afirmou que tornará pública a versão para ‘discutir a matéria com a sociedade’; ‘O Congresso não pode ficar prisioneiro da paralisia política das guerras legislativas’, reforçou

Michel Jesus/Câmara dos Deputados 'Temos de enfrentar os problemas do Brasil', disse Arthur Lira ao divulgar que o texto da reforma tributária será apresentado em 3 de maio



O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), comunicou neste sábado, 24, que tornará pública a versão inicial do texto da reforma tributária em 3 de maio. Segundo Lira, o objetivo de apresentar o texto é intensificar a discussão em torno da matéria a partir das consultas públicas, aprimorando a proposta. Na próxima sexta-feira, 30, termina o prazo da Comissão Mista criada para discutir o texto. Até o momento, o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) não manifestou seu parecer.

“O Congresso não pode ficar prisioneiro da paralisia política das guerras legislativas. Mais do que nunca, temos de cumprir nosso dever com a sociedade. Como sinalização de que a política do cabo de guerra não vai alterar nossa missão, tornaremos pública na segunda-feira, dia 3 de maio, a versão inicial do texto da reforma tributária”, publicou Lira no Twitter. O objetivo é discutir com a sociedade, fazer consultas públicas, receber as críticas e os aprimoramentos, com transparência e participação de todos. Temos de enfrentar os problemas do Brasil, apesar das crises passageiras”, completou o presidente da Câmara.