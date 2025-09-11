Trama golpista: veja qual foi a pena e a multa para cada um dos oito condenados

Condenações incluem não apenas penas de prisão, mas também sanções políticas, financeiras e administrativas; ex-presidente Jair Bolsonaro foi o acusado que teve a maior sentença

Wilton Junior/Estadão Conteúdo DF - BOLSONARO/STF/JULGAMENTO/RESIDÊNCIA/ACENO - POLÍTICA - O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro fez uma aparição de cerca de 20 minutos nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, no quintal da casa onde cumpre prisão domiciliar, em Brasí­lia (DF). A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) pode formar maioria hoje para condená-lo na ação que apura tentativa de golpe de estado. Bolsonaro evitou responder perguntas sobre o ministro Luiz Fux, que ontem votou por absolvê-lo. 11/09/2025



A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) definiu nesta quinta-feira (11) as penas para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de envolvimento na chamada Trama Golpista, que tentou impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023. As condenações incluem não apenas penas de prisão, mas também sanções políticas, financeiras e administrativas. As principais punições impostas são:

Prisão: todos os réus receberam sentenças de reclusão, com variação conforme o grau de participação no esquema.

todos os réus receberam sentenças de reclusão, com variação conforme o grau de participação no esquema. Multa coletiva: os condenados deverão pagar, juntos, R$ 30 milhões a título de indenização por danos morais coletivos.

os condenados deverão pagar, juntos, R$ 30 milhões a título de indenização por danos morais coletivos. Perda de cargos: Anderson Torres e Alexandre Ramagem perderam seus cargos de delegado da Polícia Federal. Ramagem também terá o mandato de deputado federal cassado, já que foi condenado a regime fechado por período superior a 120 dias — limite máximo de faltas previsto para parlamentares.

Anderson Torres e Alexandre Ramagem perderam seus cargos de delegado da Polícia Federal. Ramagem também terá o mandato de deputado federal cassado, já que foi condenado a regime fechado por período superior a 120 dias — limite máximo de faltas previsto para parlamentares. Forças Armadas: o STF determinou que, após o trânsito em julgado, o Superior Tribunal Militar (STM) seja comunicado para avaliar a declaração de indignidade para o oficialato de Bolsonaro, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Netto e Almir Garnier. A medida pode resultar na perda de postos e patentes militares.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As decisões seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que destacou o caráter coordenado das ações para tentar inviabilizar a posse presidencial. A maioria dos ministros acompanhou Moraes, analisando de forma individual a conduta de cada acusado. Com a definição das penas, os réus passam a responder a um conjunto de sanções que vai além da prisão, atingindo também suas carreiras políticas e militares, além de impor alto custo financeiro.

Confira a pena de cada um dos oito réus:

Jair Bolsonaro

Organização criminosa: 7 anos e 7 meses

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos e 6 meses

Golpe de Estado: 8 anos e 2 meses

Dano qualificado: 2 anos e 6 meses

Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 6 meses

Total: 27 anos e 3 meses de prisão + 124 dias-multa (cada um equivalente a 2 salários mínimos)

Regime inicial: fechado

Walter Braga Netto

Organização criminosa: 6 anos

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos e 6 meses

Golpe de Estado: 8 anos e 6 meses

Dano qualificado: 2 anos e 6 meses

Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 6 meses

Total: 26 anos de prisão (24 anos de reclusão) + 100 dias-multa

Regime inicial: fechado

Almir Garnier

Organização criminosa: 5 anos

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos

Golpe de Estado: 8 anos

Dano qualificado: 2 anos e 6 meses

Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 6 meses

Total: 24 anos de prisão (21 anos e 6 meses de reclusão) + 100 dias-multa

Regime inicial: fechado

Anderson Torres

Organização criminosa: 5 anos

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos

Golpe de Estado: 8 anos

Dano qualificado: 2 anos e 6 meses

Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 6 meses

Total: 24 anos de prisão (21 anos e 6 meses de reclusão, 2 anos e 6 meses de detenção) + 100 dias-multa

Regime inicial: fechado

Augusto Heleno

Organização criminosa: 4 anos e 5 meses

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 anos e 9 meses

Golpe de Estado: 5 anos

Dano qualificado: 2 anos e 1 mês

Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 1 mês

Total: 18 anos e 8 meses de reclusão + 84 dias-multa

Regime inicial: fechado

Paulo Sérgio Nogueira

Organização criminosa: 4 anos e 5 meses

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 5 anos

Golpe de Estado: 4 anos

Dano qualificado: 2 anos e 1 mês

Deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 1 mês

Total: 19 anos de prisão + 84 dias-multa

Regime inicial: fechado

Alexandre Ramagem

Organização criminosa: 5 anos

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 4 anos, 3 meses e 15 dias

Golpe de Estado: 7 anos

Total: 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão + 50 dias-multa (cada um equivalente a 1 salário mínimo)

Regime inicial: fechado

Mauro Cid