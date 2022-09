TSE realiza lacração dos sistemas das urnas; Moraes fala em ‘total transparência’

Evento contou com assinatura de representante das Forças Armadas e outras autoridades; presidente do Tribunal Eleitoral voltou a exaltar a confiança no sistema de votação

Lucas Lacaz Ruiz/Estadão Conteúdo - 04/11/2020 urnas eletrônicas que foram utilizadas nas Eleições 2020, para prefeituras de todo o país, durante testes para o pleito eleitora



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou nesta sexta-feira, 2, a cerimônia de lacração dos sistemas que serão utilizados nas eleições 2022. O evento contou com a assinatura digital de autoridades, como o presidente do Tribunal Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e representantes da Polícia Federal, da Controladoria-Geral da União, das Forças Armadas e de partidos, como o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Em seu discurso, Moraes voltou a dizer que as urnas eletrônicas são um “orgulho nacional” e que a Justiça Eleitoral, assim como os brasileiros, confiam no sistema de votação. Segundo ele, a 30 dias das eleições, a cerimônia mostra a transparência, segurança, seriedade e confiança do TSE com o pleito de outubro. “A Justiça Eleitoral assegura a todos brasileiros e brasileiras, todas eleitoras e eleitores, total transparência nas eleições 2022. Em uma sequência de eleições no maior período de estabilidade democrática, tivemos passo a passo uma evolução nas eleições, passo a passo uma evolução na fiscalização das eleições e o mais importante: tivemos a criação, instalação, desenvolvimento das urnas eletrônicas, verdadeiro motivo de orgulho nacional”, exaltou.

Com a assinatura digital dos sistemas, as urnas foram lacradas digitalmente e fisicamente, sendo então armazenadas na sala-cofre do Tribunal Superior Eleitoral até as eleições. Segundo o TSE, a cerimônia da assinatura digital busca assegura que o software da urna não foi modificado de forma intencional ou não perdeu suas características originais por falha na gravação ou leitura. Ou seja, se a assinatura digital for válida, significa que o arquivo não foi modificado. O procedimento também é usado para garantir a autenticidade do programa, confirmando que ele tem origem oficial e foi gerado pelo Tribunal.