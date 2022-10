União Brasil libera filiados para apoiar Bolsonaro ou Lula no segundo turno

Informação foi divulgada pelo presidente nacional do partido, Luciano Bivar, que destacou o desempenho no primeiro turno; em São Paulo, sigla indicou voto em Tarcísio de Freitas

Cassiano Rosário/Futura Press/Estadão Conteúdo - 14/06/2022 Luciano Bivar é o presidente nacional do União Brasil e liberou diretórios para apoiarem Lula ou Bolsonaro no segundo turno



O União Brasil liberou seus diretórios para apoiarem Jair Bolsonaro (PL) ou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, bem como a livre escolha de candidatos nas eleições estaduais. A informação foi divulgada pelo presidente nacional da sigla, Luciano Caldas Bivar, reeleito deputado federal em Pernambuco, no Twitter oficial do partido. “Em respeito à democracia intrapartidária, a direção nacional do União Brasil decide liberar seus diretórios e filiados para que sigam seus próprios caminhos, com responsabilidade, no segundo turno das eleições presidenciais e estaduais”, disse Bivar, que não deu indícios sobre sua posição. Além disso, o presidente da sigla comemorou o desempenho do partido no primeiro turno. O União Brasil terá ocupará 59 cadeiras na Câmara dos Deputados e 11 no Senado.

Bivar destacou a força do partido e que por isso é comum haver opiniões diferentes. “Com tamanha robustez, o União Brasil poderá cobrar dos governantes o cumprimento de suas promessas e, acima de tudo, a preservação dos valores democráticos, do Estado de Direito e de suas instituições. Em um partido tão grande é natural que haja posições divergentes”, afirmou. O governador reeleito de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), declarou, nesta quarta, que apoiará a reeleição de Bolsonaro. O segundo turno do pleito está marcado para o dia 30 de outubro.

Por isso, em respeito à democracia intrapartidária, a direção nacional do União Brasil decide liberar seus diretórios e filiados para que sigam seus próprios caminhos, com responsabilidade, no segundo turno das eleições presidenciais e estaduais. — União Brasil 44 (@uniaobrasil44) October 5, 2022

Já na disputa em São Paulo, a neutralidade não foi adotada. O apoio a Tarcísio de Freitas (Republicanos), que enfrentará Fernando Haddad no segundo turno (PT), já era esperado e foi anunciado na tarde desta quarta-feira, 5. Antônio Rueda, vice-presidente do União Brasil, que chefia o diretório de São Paulo, chegou a citar Bolsonaro em seu discurso. “Este time está à sua disposição [Tarcísio] e à disposição do presidente Bolsonaro, para que, em São Paulo, a gente possa entregar nas melhores mãos tanto o Brasil quanto o governo de São Paulo”, afirmou Rueda.