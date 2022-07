União Brasil vai anunciar apoio à candidatura de Rodrigo Garcia em SP

Acordo com os tucanos para as eleições estaduais inclui discussões para chapa conjunta no Estado

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Expectativa é que o anúncio da aliança aconteça no sábado, 9



O União Brasil vai declarar apoio à candidatura de Rodrigo Garcia, pré-candidato do PSDB ao Governo de São Paulo. A expectativa é que o anúncio da aliança aconteça no sábado, 9, em evento Transamerica Expo Center, em Santo Amaro, quando deve acontecer a pré-convenção Nacional do União Brasil. A estimativa é que três mil pessoas participem do evento, incluindo apoiadores, simpatizantes, pré-candidatos e lideranças políticas, incluindo o ex-juiz e pré-candidato ao Senado pelo Paraná, Sergio Moro. A ocasião também vai marcar o apoio de Rodrigo Garcia a Luciano Bivar como candidato a presidente em São Paulo, contrariando a expectativa inicial de apoio dos tucanos à candidatura de Simone Tebet (MDB). Em comunicado, o União Brasil – que nasceu da junção do antigo DEM e do PSL – menciona acordo com o PSDB para as eleições estaduais, com o União Brasil discutindo nome de vice da chapa.