Urgente: Juíza Gabriela Hardt deixa Lava Jato em Curitiba

Decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 19, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ocorre cinco dias após a magistrada ter pedido de transferência negado pelo Conselho de Administração

Gil Ferreira/Agência CNJ Gabriela Hardt reassumiu comando da Operação Lava Jato com a saída de Eduardo Appio



A juíza Gabriela Hardt deixará em definitivo a 13ª Vara Federal de Curitiba e as ações da vara, incluindo os casos da operação Lava Jato. A decisão foi anunciada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) nesta segunda-feira, 19, e ocorre cinco dias após a magistrada ter seu pedido de transferência negado pelo Conselho de Administração do tribunal. Como mostrou o site da Jovem Pan, inicialmente, Gabriela solicitou uma mudança da 13ª Vara de Curitiba para Florianópolis, em Santa Catarina, mas teve pedido negado, já que outros juízes tiveram prioridade nas solicitações. O critério seguido pelo órgão é o antiguidade. Outros 28 magistrados que integram o tribunal – do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul – alcançaram a remoção.

A juíza voltou a conduzir a Operação Lava Jato em Curitiba após o afastamento do juiz Eduardo Appio. Atualmente, são cerca de 240 processos em curso. O TRF-4 abriu uma investigação interna para apurar se Appio se passou por outra pessoa em uma ligação ameaçadora para o filho do desembargador Marcelo Malucelli, o advogado João Malucelli, que também é sócio do senador Sergio Moro (União Brasil-PR). Gabriela já havia substituído Moro na Lava Jato quando o ex-juiz deixou a magistratura em 2018.