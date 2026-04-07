Valdemar afirma que Eduardo e Bolsonaro darão a palavra final sobre André do Prado para o Senado

Nome do presidente da Alesp é visto como um dos quatro preferidos de pesquisa interna do PL

Beto Barata/PL ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do seu filho, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro



O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, insiste que quem escolhe se André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, concorre como senador por SP é a família Bolsonaro. “Quem vai escolher é o Eduardo (Bolsonaro) e o Jair (Bolsonaro)”, disse à reportagem.

Nesse contexto, André do Prado tem intensificado movimentos políticos para consolidar seu nome. Está prevista, inclusive, uma viagem aos Estados Unidos para um encontro com Eduardo, em mais uma tentativa de aproximação e alinhamento estratégico. A avaliação interna é que o parlamentar ganhou força recentemente dentro do partido, especialmente após perder espaço a possibilidade de compor a chapa como vice ao governo paulista.

Além de André do Prado, outros nomes seguem no radar do PL, como os deputados federais Mário Frias e Marco Feliciano, que contam com preferência em setores ligados a Eduardo Bolsonaro. Já o vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo, perdeu espaço nas últimas semanas.

Pesquisa interna do PL

O partido realiza pesquisa interna para medir a viabilidade eleitoral de diferentes pré-candidatos ao Senado em São Paulo, em um movimento para orientar a decisão final da legenda. A tendência, segundo aliados, é que a definição ocorra nas próximas semanas, com forte peso da ala bolsonarista na escolha.