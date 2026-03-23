Valdemar sobre Ratinho Júnior: ‘Precisa fazer parte do nosso governo’

Presidente do PL sinaliza como certa a vitória de Flávio Bolsonaro à Presidência do Brasil e acena para governador do Paraná

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO - 02/10/2012 Valdemar Costa Neto é o atual presidente do Partido Liberal



O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vê Ratinho Junior (PSD-PR), governador do Paraná, como peça-chave da gestão de Flávio Bolsonaro na Presidência do Brasil. “Ratinho precisa fazer parte do nosso governo, para pôr o País no desenvolvimento. Flávio, eleito, vai precisar do Ratinho para ajudar a tocar nosso País para frente”, afirmou à Jovem Pan. O líder do PL já trata como certa a eleição do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República em 2026.

A fala aconteceu após a desistência de Ratinho Júnior do PSD sobre a pré-candidatura à Presidência da República.

A fala de Valdemar chama atenção por dois pontos principais. Primeiro, porque trata a vitória de Flávio como um cenário praticamente consolidado dentro do partido. Segundo, porque incorpora Ratinho Jr. ao projeto nacional mesmo após o governador ter recuado da possibilidade de disputar a Presidência.

Nos bastidores, a desistência de Ratinho Jr. de entrar na corrida presidencial abriu espaço para rearranjos no campo da direita, fortalecendo articulações em torno de outros nomes. A declaração de Valdemar indica que, para o PL, o paranaense não saiu do jogo político — apenas mudou de posição, podendo assumir papel relevante em um eventual governo federal.

A movimentação também sugere uma tentativa de ampliar alianças e agregar lideranças com perfil executivo, mirando um discurso voltado ao crescimento econômico e à gestão.

Com o cenário eleitoral ainda em formação, as declarações de dirigentes partidários evidenciam que as articulações para 2026 já estão em curso — e que diferentes grupos trabalham com hipóteses cada vez mais concretas sobre a disputa pelo Palácio do Planalto.