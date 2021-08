Veja como votou cada deputado na comissão que rejeitou a PEC do voto impresso

Proposta foi rejeitada nesta quinta-feira, 5, por 23 votos contrários e 11 a favor; Arthur Lira disse que texto ainda pode ir ao plenário

Najara Araújo/Câmara dos Deputados Deputados rejeitaram a proposta por 23 votos a 11



A comissão especial criada para analisar a PEC do voto impresso na Câmara dos Deputados rejeitou o projeto nesta quinta-feira, 5. Foram 23 votos contrários e 11 a favor. O relator da proposta, deputado Filipe Barros (PSL-PR), lamentou a decisão pelas redes sociais. “Infelizmente, voto impresso + apuração pública foi rejeitado”, escreveu. No entanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) disse que a proposta ainda pode ser ir ao plenário, mesmo não rejeitada pela comissão especial. Votaram a favor da PEC parlamentares do PSL, Republicanos, PP, PSC, Podemos e PTB. Já os votos contrários são de congressistas do PT, MDB, PP,PSD, PDB, PCdoB, entre outros. Confira abaixo como votou cada deputado da comissão:

Votaram a favor:

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP)

Filipe Barros (PSL-PR)

Bia Kicis (PSL-DF)

Evair de Melo (PP-ES)

Pinheirinho (PP-MG)

Guilherme Derrite (PP-SP)

Aroldo Martins (Republicanos – PR)

Marco Feliciano (Republicanos – SP)

José Medeiros (Podemos-MT)

Paulo Martins (PSC-PR)

Paulo Bengtson (PTB-PA)

Votaram contra: