Velha guarda tucana rejeita Doria e defende candidatura de Simone Tebet à Presidência

Integrantes da cúpula do PSDB avaliam que postulação do governador de São Paulo ‘está encruada’ e apostam no crescimento da emedebista, que marca 1% nas pesquisas de intenção de voto

Simone Tebet é líder da bancada feminina no Senado e teve atuação de destaque na CPI da Covid-19



Integrantes da velha guarda do PSDB que se opõem à candidatura do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), à Presidência da República se reuniram na última semana com o ex-presidente Michel Temer (PSDB) para manifestar apoio ao nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS), pré-candidata do MDB na corrida pelo Palácio do Planalto. O assunto já havia sido tema do encontro de uma ala tucana em um restaurante na capital paulista, em que também se discutiu a possibilidade de um segmento do PSDB buscar um nome alternativo para rivalizar com o vice-governador paulista, Rodrigo Garcia, na eleição para o governo de São Paulo.

Entre os principais entusiastas da candidatura de Simone Tebet estão os senadores José Aníbal (SP) e Tasso Jereissati (CE), que atuaram na campanha do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, nas prévias do PSDB, em novembro. Embora a emedebista esteja numericamente atrás de Doria nas pesquisas de intenção de voto, estes parlamentares avaliam que a candidatura de Tebet tem um potencial de crescimento maior – o levantamento divulgado pelo Datafolha em dezembro aponta um empate técnico entre Doria (3%) e Tebet (1%). “A candidatura de Doria está encruada. Ele está há três anos em campanha e não sai do patamar dos 4%, 5%”, diz um tucano da velha guarda. “Vemos com muita simpatia a candidatura da Simone, uma pessoa que tem muita sensibilidade e que está longe desta polarização entre Lula e Bolsonaro”, segue o membro da cúpula pessedebista.