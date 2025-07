Vereador de SP chama Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho Jr. de ‘negacionistas’ por divergência sobre tarifaço

Adrilles Jorge, do União Brasil, cobra defesa mais enfática à anistia de Jair Bolsonaro e questiona se os governadores não pensam em se beneficiar em possível prisão do ex-presidente

Richard Lourenço/Câmara São Paulo Adrilles Jorge acha que governadores deveriam se posicionar sobre questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal



O vereador Adrilles Jorge (União Brasil-SP) criticou os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Romeu Zema (Novo-MG), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Ratinho Júnior (PSD-PR) por, segundo ele, se omitirem diante do que chamou de “perseguições judiciais” a figuras da oposição e priorizarem pautas econômicas em busca de projeção para as eleições de 2026. As declarações foram feitas após a participação dos governadores em um evento da XP Investimentos, realizado no sábado (26) em São Paulo.

Na ocasião, os gestores estaduais defenderam a união de forças da direita para a próxima eleição presidencial e responsabilizaram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela escalada nas tensões comerciais com os Estados Unidos. Porém, para Adrilles, os governadores evitaram se posicionar sobre questões relacionadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O vereador classificou os governadores como “omissos” e afirmou que eles negam bandeiras históricas do campo político que os elegeu.

“Tarcísio, Zema, Ratinho e Caiado foram eleitos pela direita, mas negam bandeiras e as pautas que são caras para a direita. São omissos, negacionistas. Ignoram, por exemplo, a ditadura do Judiciário que se instala no Brasil, e falam de Trump e das questões econômicas de maneira tergiversante. A ‘união’ que pregam é só para o bem de cada um. Ficam em cima do muro e adulam quem é a fim aos seus interesses. O que quer Caiado, Ratinho, Zema e Tarcísio? Estão formando a ‘Frente Ampla do Oportunismo?’ Será que pensam em se beneficiar de uma possível prisão de Bolsonaro? Quem nega o problema, passa a fazer parte do problema”, disse Adrilles, que defende anistia para Bolsonaro e para outros réus envolvidos nos atos de 8 de Janeiro.

As críticas do vereador coincidem com manifestações semelhantes feitas pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde março. Pelas redes sociais, ele também criticou a postura dos governadores, especialmente no que considera omissão diante da situação do pai. As falas ocorrem em meio à expectativa da entrada em vigor, em 1º de agosto, de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, imposta pelo governo do presidente norte-americano Donald Trump. Os governadores citados não comentaram as declarações.