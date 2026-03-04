Vorcaro deveria estar atrás das grades há muito tempo, diz relator da CPMI do INSS

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL) afirmou que a nova prisão do dono do Banco Master ‘reforça que ninguém está acima da lei’

Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS.



A nova prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, nesta quarta-feira (4), provocou reação imediata do deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, que afirmou que o empresário “deveria estar atrás das grades há muito tempo”. Vorcaro foi detido em São Paulo durante nova fase de investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras.

Em nota, Gaspar afirmou que a medida confirma os alertas que vinha fazendo no âmbito da comissão parlamentar. “A nova prisão de Daniel Vorcaro confirma tudo o que eu já vinha alertando na CPMI do INSS. Venho cobrando e afirmando a necessidade desta medida há algum tempo. Quem movimenta bilhões e tem ligação com operações sob investigação precisa responder com transparência e sem privilégios”, declarou.

O parlamentar foi além e criticou o fato de o banqueiro estar anteriormente sob monitoramento eletrônico. “Volta à prisão após ter ameaçado pessoas com quem tinha desavenças e determinado agressões, inclusive contra jornalistas. Absurdo”, afirmou.

Gaspar também associou o caso ao debate sobre impunidade no país. “O Brasil não aguenta mais a impunidade que protege poderosos enquanto aposentados e pensionistas pagam a conta. Não podemos ter uma lei flexível para banqueiros e implacável para o cidadão comum. Se há indícios, há investigação. Se há responsabilidade, há consequência. Fugiu do depoimento da CPMI, mas não pode fugir da Justiça”, disse.

Para o relator, a nova decisão judicial envia um recado claro. “Essa nova prisão reforça que ninguém está acima da lei. O Brasil precisa virar essa página de privilégios. Justiça não pode ter sobrenome nem saldo bancário”, concluiu.