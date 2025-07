Zanin concede prisão domiciliar humanitária a prefeito de Palmas, mas mantém seu afastamento do cargo

Siqueira Campos é um dos alvos da Operação Sisamnes, que investiga casos de corrupção e a venda de sentenças em tribunais de Justiça nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu manter o afastamento do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, de 65 anos, que é investigado por supostamente liderar um esquema de vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal. Após um infarto durante sua prisão preventiva, Zanin concedeu a ele a possibilidade de cumprir a pena em casa, mas todas as medidas cautelares, incluindo o afastamento do cargo, foram mantidas. Siqueira Campos é um dos alvos da Operação Sisamnes, que investiga casos de corrupção e a venda de sentenças em tribunais de Justiça nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. O prefeito foi detido no dia 27 de junho, e as escuta realizadas pela PF revelaram que ele tinha informantes que lhe forneciam dados estratégicos sobre processos no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Tocantins.

Após sua detenção, a defesa do prefeito solicitou a prisão domiciliar, alegando problemas de saúde, mas o pedido foi negado inicialmente. A Procuradoria-Geral da República, então, requisitou uma avaliação médica, levando Zanin a decidir pela prisão domiciliar, considerando que a estrutura do Comando-Geral da PM não era adequada para o tratamento de Siqueira Campos. As investigações indicam que o prefeito teria antecipado informações sigilosas sobre operações da PF para seus aliados.

O ministro Zanin ressaltou que as evidências apontam para a participação dos investigados em uma empreita criminosa, com Siqueira Campos sendo identificado como o chefe do esquema. A PF também informou que a análise do celular do prefeito trouxe à tona indícios de sua atuação na logística para obstruir operações policiais. A Prefeitura de Palmas se manifestou, afirmando que as investigações em curso não têm relação com a atual administração e que o prefeito está disposto a colaborar com as autoridades durante o processo investigativo.

