Zanin mantém presidente do TJ como governador interino do Rio
Ministro do STF rejeitou pedido para que o novo presidente da Alerj assumisse a chefia do Executivo estadual
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin decidiu, nesta sexta-feira (24), que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), desembargador Ricardo Couto, continuará no cargo de governador interino do estado. A determinação barra o pedido do Diretório Estadual do PSD, que tentava transferir o comando do Palácio Guanabara para o deputado estadual Douglas Ruas, eleito recentemente como novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).
O Rio de Janeiro não possui um governador efetivado desde que a renúncia de Cláudio Castro — ocorrida um dia antes de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgar a cassação de seu mandato — e a perda do mandato do então presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar.
Com a queda de ambos, o presidente do TJ-RJ assumiu o governo de forma interina. No entanto, no último dia 17 de abril, a Alerj elegeu Douglas Ruas como seu novo presidente. Diante do “fato novo”, o PSD acionou o Supremo argumentando que, pela linha sucessória, caberia agora ao chefe do Legislativo estadual assumir a função de governador em exercício.
Em sua decisão, o ministro Cristiano Zanin afirmou que a eleição interna da Alerj não altera o que já havia sido definido pelo plenário do STF. Zanin lembrou que, no dia 9 de abril, a Suprema Corte paralisou o julgamento sobre o caso, mas o presidente do STF, ministro Edson Fachin, deixou expresso em ata que o presidente do TJ-RJ deveria ser mantido com “todos os poderes e prerrogativas inerentes à Chefia do Poder Executivo” até que o Supremo conclua o julgamento.
“Em outras palavras, de acordo com o contexto dos autos, a eleição realizada em 17/4/2026 para Presidente da ALERJ (…) poderá ter efeitos internos, porém não tem o condão de modificar a decisão proclamada em julgamento do Plenário do Supremo”, disse Zanin no documento.
Eleições diretas x indiretas
A crise política no Rio de Janeiro ainda aguarda um desfecho definitivo no STF. A Corte realiza um julgamento para definir a forma como o próximo governador oficial será escolhido.
O TSE havia determinado a realização de eleições indiretas – quando os deputados estaduais escolhem o governador -. Contudo, no final de março, Zanin concedeu uma liminar suspendendo essa decisão, sob o argumento de que a renúncia de Cláudio Castro às vésperas de sua cassação foi uma “burla” à Justiça e que, pelas regras eleitorais, a população fluminense deveria escolher o novo governador por meio de eleições diretas.
O julgamento dessa liminar pelo plenário do STF começou em abril, mas foi suspenso por um pedido de vista (mais tempo para análise) do ministro Flávio Dino.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.