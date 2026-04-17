Douglas Ruas é escolhido presidente da Alerj em eleição esvaziada pela oposição

Ruas recebeu 44 votos favoráveis em plenário e comandará a Casa até o fim de 2026

Reprodução/Alerj Douglas Ruas, presidente da Alerj



O deputado estadual Douglas Ruas (PL) foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) nesta sexta-feira, 17. Ele foi o único candidato na disputa, já que a oposição deixou a sessão extraordinária em que ocorreu a votação.

Ruas recebeu 44 votos favoráveis em plenário e comandará a Casa até o fim de 2026. Ao todo, 45 parlamentares participaram da votação e houve uma abstenção. O quórum mínimo exigido era de 36 deputados.

A eleição ocorreu em meio a um movimento de boicote articulado por partidos de oposição, que optaram por não participar da votação em protesto contra a manutenção do voto aberto. Na quinta-feira, 16, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) rejeitou pedido para adoção de votação secreta.

A oposição, ligada ao ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD), via no voto secreto uma possibilidade de atrair dissidências na base de Ruas, que era o favorito na disputa. Paes e Ruas devem ser adversários na eleição para governo do Estado, em outubro.

A Justiça também negou pedido do grupo para a suspensão da eleição até que o Supremo Tribunal Federal (STF) decida como será a escolha do governador para o “mandato-tampão” do Estado, que ficará no cargo até o final do ano.

Pleito anulado

Douglas Ruas chegou a ser eleito para o cargo em eleição realizada no fim de março. O pleito foi anulado poucas horas depois porque a recontagem dos votos do ex-presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União), não havia sido feita.