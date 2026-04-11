Zema brinca com Flávio Bolsonaro: ‘Convite para ser meu vice’

Os pré-candidatos ao Planalto publicaram vídeo nas redes sociais em que participam da brincadeira do ‘será?’

Reprodução/Instagram @flaviobolsonaro Pesquisa do Datafolha mostrou Zema e Flávio empatados com Lula em cenários de segundo turno



O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicaram neste sábado (11) vídeo no qual entraram na brincadeira das redes sociais do “será?”.

Na gravação, Zema disse estar “fazendo convite” a Flávio para ser seu vice na disputa ao Planalto, o senador então responde: “Será?”. Na sequência, os pré-candidatos ao Planalto brindam e dão risada.

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Corrida ao Planalto

Uma pesquisa do Datafolha divulgada também neste sábado mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu vantagem e empata tecnicamente com Flávio, Zema e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) em cenários de segundo turno.