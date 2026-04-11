Zema brinca com Flávio Bolsonaro: ‘Convite para ser meu vice’
Os pré-candidatos ao Planalto publicaram vídeo nas redes sociais em que participam da brincadeira do ‘será?’
Reprodução/Instagram @flaviobolsonaroPesquisa do Datafolha mostrou Zema e Flávio empatados com Lula em cenários de segundo turno
O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicaram neste sábado (11) vídeo no qual entraram na brincadeira das redes sociais do “será?”.
Na gravação, Zema disse estar “fazendo convite” a Flávio para ser seu vice na disputa ao Planalto, o senador então responde: “Será?”. Na sequência, os pré-candidatos ao Planalto brindam e dão risada.
Ver essa foto no InstagramUm post compartilhado por Flávio Bolsonaro (@flaviobolsonaro)
Corrida ao Planalto
Uma pesquisa do Datafolha divulgada também neste sábado mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perdeu vantagem e empata tecnicamente com Flávio, Zema e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) em cenários de segundo turno.
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