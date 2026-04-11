Datafolha: Lula empata com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema no 2º turno
Flávio aparece pela primeira vez numericamente à frente de Lula no segundo turno
Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11) mostra que o presidente Lula (PT) perdeu vantagem em relação aos levantamentos anteriores e empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) em eventuais cenários de segundo turno.
Flávio aparece pela primeira vez numericamente à frente de Lula no segundo turno, considerando apenas votos válidos:
Lula × Flávio Bolsonaro: Lula 45%, Flávio Bolsonaro 46%
Lula × Ronaldo Caiado: Lula 45%, Ronaldo Caiado 42%
Lula × Romeu Zema: Lula 45%, Romeu Zema 42%
No cenário estimulado de primeiro turno, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados ao entrevistado, o atual presidente lidera com mais folga:
Lula: 26%
Flávio Bolsonaro: 16%
Ronaldo Caiado: 2%
Já na pesquisa estimulada, quando os nomes são citados, a disputa é mais apertada:
Lula: 39%
Flávio Bolsonaro: 35%
Ronaldo Caiado: 5%
Romeu Zema: 4%
Renan Santos (Missão): 2%
Aldo Rebelo (DC): 1%
Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%
Branco/nulo: 10%
Não sabe: 4%
Flávio e Lula seguem como os pré-candidatos mais rejeitados pelos entrevistados:
Lula: 48%
Flávio Bolsonaro: 46%
Romeu Zema: 17%
Ronaldo Caiado: 16%
A pesquisa tem margem de erro de dois pontos para mais ou menos e ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades de terça (7) a quinta (9). Ele está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o código BR-03770/2026.
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