Datafolha: Lula empata com Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema no 2º turno

Flávio aparece pela primeira vez numericamente à frente de Lula no segundo turno

Bruno Peres/Agência Brasil/TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (11) mostra que o presidente Lula (PT) perdeu vantagem em relação aos levantamentos anteriores e empata tecnicamente com Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) em eventuais cenários de segundo turno.

Flávio aparece pela primeira vez numericamente à frente de Lula no segundo turno, considerando apenas votos válidos:

Lula × Flávio Bolsonaro: Lula 45%, Flávio Bolsonaro 46%

Lula × Ronaldo Caiado: Lula 45%, Ronaldo Caiado 42%

Lula × Romeu Zema: Lula 45%, Romeu Zema 42%

No cenário estimulado de primeiro turno, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados ao entrevistado, o atual presidente lidera com mais folga:

Lula: 26%

Flávio Bolsonaro: 16%

Ronaldo Caiado: 2%

Já na pesquisa estimulada, quando os nomes são citados, a disputa é mais apertada:

Lula: 39%

Flávio Bolsonaro: 35%

Ronaldo Caiado: 5%

Romeu Zema: 4%

Renan Santos (Missão): 2%

Aldo Rebelo (DC): 1%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Branco/nulo: 10%

Não sabe: 4%

Flávio e Lula seguem como os pré-candidatos mais rejeitados pelos entrevistados:

Lula: 48%

Flávio Bolsonaro: 46%

Romeu Zema: 17%

Ronaldo Caiado: 16%

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos para mais ou menos e ouviu 2.004 eleitores em 137 cidades de terça (7) a quinta (9). Ele está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o código BR-03770/2026.