Zema diz que escola é prioridade, mas jovem precisa aprender a trabalhar

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência deu a declaração em entrevista exclusiva à Jovem Pan News

LUIS PEDRUCO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Para Romeu Zema, o trabalho é um 'complemento' dos estudos



O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato ao Planalto, Romeu Zema (Novo), disse nesta segunda-feira (4) que “escola é prioridade”, mas o “jovem precisa aprender a trabalhar”. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à Jovem Pan News.

Zema afirmou que o programa jovem aprendiz pode ser melhorado e que “empresas poderiam estar contratando mais jovens a partir dos 14 anos”. “Isso dá autonomia para o jovem, ensina disciplina, comprometimento, a respeitar horários, as pessoas mais velhas e qualifica a pessoa”, declarou.

O ex-governador disse ainda que, no Brasil, tem-se criado a ideia de que jovem não pode trabalhar, porque prejudica os estudos. Zema considera que o trabalho é um “complemento”. “O estudo é importantíssimo, o trabalho vem logo depois”, afirmou.