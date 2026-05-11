Lula sanciona Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19

Durante a cerimônia, o presidente afirmou que a criação tem como objetivo lembrar o nome dos responsáveis pelas mortes causadas pela doença

ODD ANDERSEN / AFP Lula terminou seu discurso afirmando que as mortes por Covid passaram o número de baixas em várias guerras



O presidente Lula (PT) sancionou, nesta segunda-feira (11), uma lei que institui o Dia Nacional em Memória das Vítimas da Covid-19. Durante cerimônia no Palácio do Planalto, o petista afirmou que a criação de um dia que homenageia as vítimas da Covid-19 tem como objetivo lembrar o nome dos responsáveis pelas mortes causadas pela doença.

“Se a gente não faz isso, cai no esquecimento e é tudo o que eles desejam”, disse, ao questionar por que entidades médicas não abriram processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus ministros da Saúde e médicos que recomendaram o uso da cloroquina por suas ações durante a pandemia. O Brasil registrou mais de 700 mil mortes durante a pandemia.

A cerimõnia teve diversas críticas ao governo anterior, afirmando que foi muito demorada a compra das vacinas, que Bolsonaro teria insinuado que pessoas que pediama a compra delas estariam em esquemas de corrupção, e disse que o ex-presidente mostrava muito desconhecimento sobre a doença.

“Quando nós escolhemos um dia para festejar alguma coisa, é preciso que a gente comece a dizer os nomes das pessoas que participaram disso”, continuou Lula, dirigindo-se ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Lula terminou seu discurso afirmando que as mortes por Covid passaram o número de baixas em várias guerras, e que essas pessoas que espalharam desinformação durante a pandemia iriam agir do mesmo jeito em outro caso do tipo. Tanto Lula como Padilha não falaram sobre os casos de hantavírus registrados no Brasil.