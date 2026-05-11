Ciro Gomes desiste de concorrer à Presidência em 2026

Segundo a assessoria do ex-governador do Ceará, o anúncio oficial será feito no próximo sábado (16)

MARCELO FONSECA/ESTADÃO CONTEÚDO Ciro irá concorrer ao governo do Ceará



O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PSDB) decidiu que não vai disputar a Presidência da República em 2026. Ele, que já disputou o cargo em quatro eleições, irá concorrer ao governo cearense.

Segundo a assessoria de Ciro, o anúncio oficial será feito no próximo sábado (16). O convite foi feito pelo presidente do partido, Aécio Neves, em 14 de abril.

O deputado federal afirmou que recebeu um telefonema de Ciro informando a decisão. Segundo a nota divulgada por Aécio, o PSDB vai continuar debatendo com Ciro e outras lideranças alternativas em momento em que a “polarização e o radicalismo vêm impedindo a apresentação de um projeto consistente”.

Depois do anúncio no mês passado, Ciro disse ainda estar cansado em relação à política nacional e que só considera a possibilidade diante da gravidade do cenário econômico e institucional do país.

No âmbito das críticas ao Judiciário – uma pauta presente nos discursos de quase todos os pré-candidatos – Ciro disse ser contra a indicação de Jorge Messias, advogado-geral da União do Brasil, à Suprema Corte, para a vaga deixada por Luís Roberto Barroso. A indicação foi rejeitada neste mês.

Essa seria a quinta candidatura do cearense à presidência da República. As outras quatro candidaturas foram em: 1998, 2002, 2018 e 2022.

Ciro também foi governador do estado do Ceará entre 1991 e 1994. Além de ministro de duas pastas, em duas gestões diferentes. Primeiro, ao ocupar o Ministério da Fazenda em 1994, no governo de Itamar Franco, E também no Ministério da Integração Nacional, no primeiro mandato de Lula, entre 2003 e 2006.