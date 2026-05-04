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Zema diz que povo deve escolher entre ‘intocáveis’ e ‘brasileiros de bem’

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência voltou a criticar políticos e ministros que, para ele, têm poder demais e vivem com muitos privilégios

  • Por Jovem Pan
  • 04/05/2026 22h10
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VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Romeu Zema durante o 3º Seminário Brasil Hoje, organizado pelo Grupo Esfera, que reúne ministros de Estado, governadores, congressistas e líderes partidários e do setor privado no Palácio Tangará, na cidade de São Paulo Zema diz lutar para 'os brasileiros de bem' ganharem as eleições

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência, Romeu Zema (Novo), voltou a criticar nesta segunda-feira (4) políticos e ministros que, em sua visão, têm poder demais e vivem com muitos privilégios. Em entrevista à Jovem Pan News, o mineiro afirmou que o povo terá de escolher, nas eleições de outubro, entre “os intocáveis” e os “brasileiros de bem”.

“Eu estou lutando para que sejam os brasileiros de bem agora ou nunca”, acrescentou Zema.

O ex-governador tem usado as suas redes sociais para compartilhar a série intitulada “Os Intocáveis”. Nas publicações, em tom irônico, o pré-candidato ao Planalto fala sobre figuras do governo federal e do Supremo Tribunal Federal (STF), o que tem causado polêmica no mundo político.

 
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