Aplicativos apresentam falhas no Android; veja como corrigir o problema

Usuários estão relatando que o sistema do Google para celulares está exibindo mensagem de ‘falhas contínuas’ desde a noite de segunda-feira, 22

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT O Google, desenvolvedor do Android, reconheceu a falha e afirmou que ela está relacionada a uma atualização



Usuários do sistema Android têm relatado desde a noite de segunda-feira, 22, um erro que fecha repentinamente alguns aplicativos do celular, exibindo em seguida uma mensagem de “falhas contínuas”. O problema que parece acontecer com maior frequência nos modelos mais recentes da Samsung e da Motorola já foi reconhecido pelo Google, que afirmou que o erro está relacionado com uma atualização do recurso WebView, que exibe páginas da web dentro do aplicativo. Como esse aplicativo é importante para o sistema Android, é importante não deletá-lo. Ao invés disso, a empresa de tecnologia aconselhou os usuários afetados a seguir os passos abaixo para solucionar a falha:

1. Acessar a Play Store através do celular

2. Procurar por “Android System WebView”

3. Selecionar a opção “Atualizar”

É recomendável fazer o mesmo com o aplicativo do navegador Google Chrome. Caso, ainda assim, o erro persista, a recomendação do Google é tentar então o seguinte procedimento:

1. Entrar em Configurações

2. Clicar em “Aplicativos”

3. Clicar em “Android System WebView”

4. Selecionar a opção “Desinstalar atualizações”

Se o botão “Desinstalar atualizações” não estiver disponível, o usuário do Android terá então que desativar o Google Chrome e instalar as atualizações na Play Store.